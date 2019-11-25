Новый Chevrolet Equinox впервые сняли вживую в Узбекистане
Новый пятиместный кроссовер Chevrolet Equinox был замечен на дорогах Узбекистана. Первые живые фото этого экземпляра уже опубликованы в Сети.
Как видно на обнародованных снимках, машина поставляется в комплектации RS со специальным «антихром» пакетом. А вот внутренности салона очень напоминают модель Malibu, пусть и в более высоком классе, как по исполнению, так и по материалам. Примечательно, что новинка как раз построена на платформе от модели Chevrolet Malibu. При этом, машина получила все необходимое для комфортного передвижения в условиях города или загородного шоссе. По некоторым данным, новинка оснащена 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 252 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатым «автоматом». Из прочих особенностей отмечают панорамную крышу, кожаную отделку салона и богатый набор систем помощи водителю.
Примечательно, что на рынках других стран Chevrolet Equinox доступен в большом диапазоне комплектаций, однако информации о том, какие из них войдут в пакет для рынка Узбекистана, пока нет.
Как видно на обнародованных снимках, машина поставляется в комплектации RS со специальным «антихром» пакетом. А вот внутренности салона очень напоминают модель Malibu, пусть и в более высоком классе, как по исполнению, так и по материалам. Примечательно, что новинка как раз построена на платформе от модели Chevrolet Malibu. При этом, машина получила все необходимое для комфортного передвижения в условиях города или загородного шоссе. По некоторым данным, новинка оснащена 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 252 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатым «автоматом». Из прочих особенностей отмечают панорамную крышу, кожаную отделку салона и богатый набор систем помощи водителю.
Примечательно, что на рынках других стран Chevrolet Equinox доступен в большом диапазоне комплектаций, однако информации о том, какие из них войдут в пакет для рынка Узбекистана, пока нет.