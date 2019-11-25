Телеведущая Ксения Собчак оценила фильм Дудя о Беслане выше, чем свой собственный





В этом году исполнилось 15 лет со дня трагедии, которая произошла в Беслане. Ксения Собчак посвятила этому событию целый документальный фильм, который собрал в Сети более миллиона просмотров. Светская львица рассказала, как сейчас живут люди, которые были свидетелями тогда, а также в хронологической последовательности восстановила тот день буквально по минутам.А вот ее коллега журналист Юрий Дудь подошел к этому событию несколько иначе. Он показал тех людей, которые смогли пережить тот страшный день и не сломаться. Он в своей работе отметил, что показал, как люди могут вести героическую борьбу за здоровье и счастье, несмотря ни на что.Ксения Собчак отметила, что Юрий Дудь поступил очень смело, сняв фильм на целых три часа, которые хочется смотреть. По ее словам, журналист делает свою работу классно. Помимо этого, Ксения Собчак назвала Юрия первопроходцем YouTube и отметила, что даже самое его скучное интервью все равно соберет больше просмотров, чем ее самое интересное.