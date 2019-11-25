Mazda MX-5 может стать электромобилем
Японская компания Mazda зарегистрировала патент на конструкцию подрамника автомобиля, главной особенностью которой является наличие очень ограниченного пространства для установки силового агрегата. Столь компактные размеры предполагаемого двигателя и наличие дополнительных элементов, повышающих жесткость, могут свидетельствовать о том, что руководство марки задумало выпуск электромобиля на базе Mazda MX-5.
Сообщается, что подобная конструкция может быть применена при создании электромобиля или гибрида с менее габаритными узлами и агрегатами, чем в моделях с обычным ДВС. Кроме того, на патенте подрамника можно также увидеть подвеску на поперечных двойных рычагах. Из всех автомобилей, которые на данный момент выпускает компания, такая конструкция есть лишь в модели Mazda MX-5 в кузовах купе и родстер. Не исключено, что речь действительно идет о регистрации первых очертаний нового поколения МХ-5, которое может получить полностью электрическую комплектацию.
Эксперты считают, что вероятность скорой презентации полностью электрической версии популярной Mazda MX-5 является очень высокой. Разумеется, основной для этой модели останется именно версия с традиционным двигателем внутреннего сгорания, поскольку производитель не захочет рисковать репутацией популярной модели, которая складывалась годами.
Сообщается, что подобная конструкция может быть применена при создании электромобиля или гибрида с менее габаритными узлами и агрегатами, чем в моделях с обычным ДВС. Кроме того, на патенте подрамника можно также увидеть подвеску на поперечных двойных рычагах. Из всех автомобилей, которые на данный момент выпускает компания, такая конструкция есть лишь в модели Mazda MX-5 в кузовах купе и родстер. Не исключено, что речь действительно идет о регистрации первых очертаний нового поколения МХ-5, которое может получить полностью электрическую комплектацию.
Эксперты считают, что вероятность скорой презентации полностью электрической версии популярной Mazda MX-5 является очень высокой. Разумеется, основной для этой модели останется именно версия с традиционным двигателем внутреннего сгорания, поскольку производитель не захочет рисковать репутацией популярной модели, которая складывалась годами.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:52