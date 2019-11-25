Ученые сообщили о смертельной опасности работы в маникюрном салоне





Самый большой риск отмечен для лиц, которые трудятся в салонах красоты, а также поклонников частого педикюра и маникюра. Исследователи провели замер содержания формальдегида и бензола на территории соответствующих заведений. Как оказалось, он превысил допустимые уровни.Регулярное влияние этих веществ на тела сотрудников вызывает существенное повышение риска различных заболеваний. При этом 70% работников рассказали о наличии у них головных болей, раздражения глаз и кожи. Порядка 40% сообщили о наличии большого количества других симптомов. По данным ученых, полученные результаты напоминают ситуацию с работниками нефтеперерабатывающей промышленности, а также служб техпомощи автомобилям.