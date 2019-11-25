Subaru отзывает в России свыше 7 тысяч своих автомобилей





Отмечается, что в автомобилях, которые подлежат отзыву, обнаружена ошибка в программном коде электронного блока управления, из-за которой на катушке зажигания сохраняется довольно большой остаточный заряд. В результате катушка перегревается, что может стать причиной короткого замыкания в цепи. В некоторых случаях в автомобилях просто перегорают предохранители, что может спровоцировать остановку силового агрегата и невозможность его нового запуска.На официальном сайте Росстандарта опубликованы данные о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва, который затронет 7 442 экземпляра автомобилей. Речь идет о моделях Subaru Forester (S5) и Subaru Impreza XV (G4, G5). Реализацию программы мероприятий по отзыву машин доверено провести официальному представителю японской марки в России – компании «Субару мотор».