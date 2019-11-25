Ксения Собчак рассказала, что ей нравится её маленькая грудь





Стоит отметить, что Ксения сказала, что не любит людей, которые обладают лишним весом, и уже сейчас работает над тем, чтобы подобная проблема не настигла ее сына Платона. Так, мальчик ходит постоянно в спортивный зал, а еще совсем не ест сладкое, ведь только так можно оградить ребенка от ожирения в будущем.Помимо этого, Ксения Собчак поговорила и о пластических операциях. Она подчеркнула, что у нее достаточно маленькая грудь, но она этим гордится и не собирается ее увеличивать. По ее словам, грудь из силикона просто на просто ужасно выглядит и не может привлекать нормального человека. Ко всему, светская львица отметила, что гордится своим внешним видом.Рассказала телеведущая и о том, что главное для нее в жизни это любовь. Чтобы не происходило, но чувство у нее стоит на первом месте, а уже потом все остальное.