Эксперты рассказали, как правильно питаться при длительных поездках за рулем





Прежде всего, отмечают специалисты, следует продумать рацион питания, который повысит эффективность мозговой деятельности, улучшит работу ЖКТ и сердечно-сосудистой системы и подарит общий тонус. С учетом этих требований в дальнюю поездку можно взять с собой зелень, гречку, орехи, рыбу, яйца, овощи и фрукты, горький шоколад и молочные продукты. А вот отказаться в таких путешествиях лучше всего от пищи, насыщенной химией, рафинированными сахарами и транс-жирами. Это же касается несвежих продуктов, а также блюд, которые приводят к чувству тяжести и вызывают аллергические реакции. Основной принцип питания, которого следует придерживаться в пути, заключается в том, чтобы насытить организм, не допустив при этом переедания.Также эксперты рекомендуют не злоупотреблять в поездках кофе и энергетическими напитками, поскольку они, вопреки всем ожиданиям, могут взбодрить лишь на незначительный период времени, а после истощают организм еще больше, приводя порой к неконтролируемой потере концентрации и даже засыпанию за рулем.