Mail.ru Group запускает единый ID для всех своих сервисов





Получить собственный и единый для всех сервисов идентификатор в системе многочисленные пользователи могут с помощью телефона или адреса в любом из существующих почтовых сервисов, в будущем создание собственного Mail ID станет доступным в аккаунтах социальных сетей «Одноклассники» и «ВК». Кроме того, все, кто ранее уже прошел процедуру регистрации в отдельных продуктах Mail.ru Group, смогут в будущем привязать их к своей единой учетной записи.Сообщается, что еще до конца текущего месяца к единому идентификатору будут подключены такие сервисы, как Delivery Club, ассистент «Маруся», а также каталог медицинских товаров под названием «Все аптеки». Немногим позднее наличие ID позволит проходить авторизацию в «Юле», Worki, YouDrive и прочих сервисах компании. Более того, впоследствии компания начнет подключать к идентификатору и некоторых внешних партнеров.