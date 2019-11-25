Mail.ru Group запускает единый ID для всех своих сервисов
Российская компания Mail.ru Group запускает единый ID для всех своих фирменных сервисов под названием Mail ID. Сообщается, что эта возможность обеспечит пользователям более простой и быстрый доступ ко всем программным продуктам фирменной экосистемы отечественного разработчика.
Получить собственный и единый для всех сервисов идентификатор в системе многочисленные пользователи могут с помощью телефона или адреса в любом из существующих почтовых сервисов, в будущем создание собственного Mail ID станет доступным в аккаунтах социальных сетей «Одноклассники» и «ВК». Кроме того, все, кто ранее уже прошел процедуру регистрации в отдельных продуктах Mail.ru Group, смогут в будущем привязать их к своей единой учетной записи.
Сообщается, что еще до конца текущего месяца к единому идентификатору будут подключены такие сервисы, как Delivery Club, ассистент «Маруся», а также каталог медицинских товаров под названием «Все аптеки». Немногим позднее наличие ID позволит проходить авторизацию в «Юле», Worki, YouDrive и прочих сервисах компании. Более того, впоследствии компания начнет подключать к идентификатору и некоторых внешних партнеров.
Получить собственный и единый для всех сервисов идентификатор в системе многочисленные пользователи могут с помощью телефона или адреса в любом из существующих почтовых сервисов, в будущем создание собственного Mail ID станет доступным в аккаунтах социальных сетей «Одноклассники» и «ВК». Кроме того, все, кто ранее уже прошел процедуру регистрации в отдельных продуктах Mail.ru Group, смогут в будущем привязать их к своей единой учетной записи.
Сообщается, что еще до конца текущего месяца к единому идентификатору будут подключены такие сервисы, как Delivery Club, ассистент «Маруся», а также каталог медицинских товаров под названием «Все аптеки». Немногим позднее наличие ID позволит проходить авторизацию в «Юле», Worki, YouDrive и прочих сервисах компании. Более того, впоследствии компания начнет подключать к идентификатору и некоторых внешних партнеров.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:04