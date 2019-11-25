Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко во время съемок опустошили корзину с фруктами, которая была нужна для реквизита





Наблюдательные зрители телевизионного проекта "Дом-2" хорошо осведомлены о том, что Дмитрий Дмитренко по своей сути жадный молодой человек. Не ушла от него далеко и его супруга Ольга Рапунцель, которая явно экономит на собственной дочери, ведь та часто появляется в эфирах в нарядах Теоны Омаровой.Теперь в социальных сетях вновь обсудили жадность их семьи. На этот раз супруги во время съемок программы "Бородина против Бузовой" съели все фрукты, которые должны были использовать для реквизита. В итоге окружающие сделали вывод, что на еде они тоже скорее всего экономят.Стоит отметить, что, находясь на "Дом-2", ребята и правда едят весьма обычную еду. Так, в рацион беременной Ольги Рапунцель попали обычные макароны с кетчупом, а также каша. Скорее всего пара все заработанные средства откладывает себе на квартиру.