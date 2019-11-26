«Какие молодцы!»: Лиза и Гарри Галкины помогают в уборке родительского замка

Известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин охотно делится с поклонниками подробностями о своей работе и семье. Его новая публикация в социальной сети Instagram посвящена бытовым делам, причем, на этом видео самое активное участие принимают их совместные с Аллой Пугачевой дети. В объектив попал момент, в котором Гарри старательно возится с пылесосом, пока его сестра-близнец Лиза тщательно протирает дверные стекла, а после хватает веник и начинает собирать крошки с пола. За кадром, к слову, слышен и голос Аллы Борисовны, которая пытается остановить дочь, но Лиза настолько увлечена, что находит лишь время указать знаменитой матери на то, что уборку нужно продолжить.Серьезность, с которой девочка наводит порядки в замке, не оставила многочисленных поклонников знаменитого семейства равнодушными, поэтому они принялись оставлять под этой публикацией массу приятных комментариев. «Зайки», «Какие молодцы!», «Здорово», - пишут восторженные пользователи.