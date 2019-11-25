Ученые впервые проследили за сборкой рибосомы в режиме реального времени





«Доминирующая теория данного процесса ранее заключалась в том, что сборка рибосомы якобы является систематизированным процессом. Однако нам удалось выявить, что он является более хаотичным, чем считалось ранее», - утверждает один из авторов этого исследования, Джеймс Уильямсон из Стэнфордского университета. По словам ученых, открытие новой особенности в процессе сборки РНК-молекул обеспечит медицине возможности новых важных достижений. К примеру, действие некоторых современных антибиотических препаратов из числа аминогликозидов основано на ингибировании бактериальных рибосом.Зная об особенностях сборки, ученые в будущем смогут разработать антибиотики, которые будут иметь более специфичное нацеливание на конкретные бактериальные рибосомы, что обеспечит более высокий уровень полезных бактерий и заметно снизит негативные эффекты при лечении пациентов с использованием подобных препаратов.