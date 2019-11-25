Звезда "Дом-2" Роман Капаклы поставил собаку на горох
Звезда скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Роман Капаклы очень сильно разозлился. Свою собаку Бонни он решил начать воспитывать, как ребенка.
Стоит отметить, что совсем недавно на день рождения Роман Капаклы преподнес своей супруге Марине Африкантовой щенка-бульдога, которого назвали Бонни. Молодой человек в шутку называет собаку маленькой бандиткой. И вот, наконец, Роман очень сильно устал от тех провинностей, которые совершает щенок, и решил его наказать, как настоящего ребенка. Однако он не поставил собаку в угол, а принес целую миску с горохом, в которую и отправил щенка.
Роман Капаклы, разговаривая с собакой, отметил, что не очень приятно стоять на горохе, но чтобы впредь подобного не было Бонни нужно не "совершать свои дела" прямо в кровать. Помимо этого, он подчеркнул, что уже завтра с коллегами по телестройке сделает для нее будку.
Стоит отметить, что ранее Бонни уже становилась камнем преткновения в отношениях Романа Капаклы и семьи Ольги Рапунцель, потому что маленькая Василиса проявляет интерес к собаке, а хозяева не хотят, чтобы девочка играла с ней.
Стоит отметить, что совсем недавно на день рождения Роман Капаклы преподнес своей супруге Марине Африкантовой щенка-бульдога, которого назвали Бонни. Молодой человек в шутку называет собаку маленькой бандиткой. И вот, наконец, Роман очень сильно устал от тех провинностей, которые совершает щенок, и решил его наказать, как настоящего ребенка. Однако он не поставил собаку в угол, а принес целую миску с горохом, в которую и отправил щенка.
Роман Капаклы, разговаривая с собакой, отметил, что не очень приятно стоять на горохе, но чтобы впредь подобного не было Бонни нужно не "совершать свои дела" прямо в кровать. Помимо этого, он подчеркнул, что уже завтра с коллегами по телестройке сделает для нее будку.
Стоит отметить, что ранее Бонни уже становилась камнем преткновения в отношениях Романа Капаклы и семьи Ольги Рапунцель, потому что маленькая Василиса проявляет интерес к собаке, а хозяева не хотят, чтобы девочка играла с ней.