Российская компания выпустила конкурента Xiaomi Mi Band





Смарт-браслет INOI Band является водонепроницаемым устройством, что позволит владельцу использовать его практически в любых условиях. Наличие защиты стандарта IP68 позволяет погрузить браслет на глубину до метра на полчаса. А функционал устройства позволяет с его помощью управлять входящими вызовами или уведомлениями, которые поступают на смартфон. Российский браслет оснащен 0,94-дюймовым дисплеем, выполненным по стандарту IPS и чипсетом Nordic с поддержкой беспроводной связи стандарта Bluetooth 4.0.Выполнена новинка из пластика с силиконовым двухцветным браслетом. По заверению производителя, INOI Band надежно защищен от загрязнений и не создать никакого дискомфорта при физической активности. Использовать устройство без подзарядки можно в течение нескольких дней благодаря встроенной аккумуляторной батарее емкостью 90 мАч.