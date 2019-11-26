«Скорее шизофреник, чем психопат»: Криминолог оценил личность главного героя фильма «Джокер»





Давай свои оценки характеру Джокера многие критики, фанаты комиксов и просто зрители нередко используют в его отношении такое определение, как психопат. Скотт Бонн при этом уверен, что много зависит от того, какой именно из фильмов о Бэтмене рассматривать. К примеру, в части «Темный рыцарь» персонаж является одиноким, но очень активным, жестоким и при этом совершенно не эмоциональным человеком. Такие поведенческие характеристики могут свидетельствовать как раз о психопатии. Это умные и красноречивые люди, которые с легкостью манипулируют окружающими и тщательно планируют любые свои злодеяния. А вот изображенные Фениксом Артур Флек, теряет связь с реальностью и мучается в психологическом плане. Его погружение в безумие в рамках развития событий фильма «Джокер» эксперт называет одновременно тревожным и мощным. Это во всех отношениях человек, который буквально разваливается на части.При этом криминолог отмечается, что чувство преследования главного героя картины, как и его заблуждения, отчетливо согласуются с другим расстройством психики, которое в профессиональной среде называют параноидальной шизофренией.