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«Скорее шизофреник, чем психопат»: Криминолог оценил личность главного героя фильма «Джокер»

Известный зарубежный криминолог Скотт Бонн оценил личность главного героя нашумевшего фильма «Джокер». Как утверждает специалисты, реализованный актером Хоакином Фениксом персонаж является скорее шизофреником, чем психопатом.
«Скорее шизофреник, чем психопат»: Криминолог оценил личность главного героя фильма «Джокер»

Давай свои оценки характеру Джокера многие критики, фанаты комиксов и просто зрители нередко используют в его отношении такое определение, как психопат. Скотт Бонн при этом уверен, что много зависит от того, какой именно из фильмов о Бэтмене рассматривать. К примеру, в части «Темный рыцарь» персонаж является одиноким, но очень активным, жестоким и при этом совершенно не эмоциональным человеком. Такие поведенческие характеристики могут свидетельствовать как раз о психопатии. Это умные и красноречивые люди, которые с легкостью манипулируют окружающими и тщательно планируют любые свои злодеяния. А вот изображенные Фениксом Артур Флек, теряет связь с реальностью и мучается в психологическом плане. Его погружение в безумие в рамках развития событий фильма «Джокер» эксперт называет одновременно тревожным и мощным. Это во всех отношениях человек, который буквально разваливается на части.

При этом криминолог отмечается, что чувство преследования главного героя картины, как и его заблуждения, отчетливо согласуются с другим расстройством психики, которое в профессиональной среде называют параноидальной шизофренией.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:11

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