Маск объяснил ситуацию с разбитым пуленепробиваемым стеклом Tesla Cybertruck



Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

На приобретение Tesla Cybertruck заказы оставили 146 тысяч человек. Этот электропикап стал первым в своём корпусе для компании Илона Маска. В соответствии со словами миллиардера, в 42% случаев клиенты желают приобрести автомобиль в комплектации с двумя моторами. По данным предпринимателя, пикап с 3 двигателями заказали 41% покупателей, а с одним 17%. Маск подчеркнул, что компания Tesla не реализовала никаких крупных рекламных кампаний для повышения интереса потребителей к модели Cybertruck, равно как и не использовала знаменитостей для привлечения внимания к электропикапу.Cybertruck впервые показали на моторшоу в Лос-Анджелесе. Опытный образец авто был выставлен на сцене. Илон Маск отметил высокую прочность окон и кузова модели Cybertruck. После ударов молотом на дверях не осталось заметных следов. Бизнесмен отметил пуленепробиваемость обшивки. Электрокар поставляется в 3-х модификациях с разными двигателями. Топовая версия позволит преодолеть без подзарядки аккумулятора более 800 км и набирать разгон до 100 км/ч за 2,9 с. Объем багажника у Cybertruck заявлен на уровне 2,8 тысячи литров.