«Она отталкивала меня от себя»: Дмитрий Иванов заявил, что Лолита Милявская не хотела детей из соображений экономии
Муж известной российской певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов, с которым знаменитость на данный момент разводится, появился в эфире популярного шоу «На самом деле». В эфире программы он рассказал о том, что единственным его мотивом появления является желание защитить родителей, которые в последнее время сильно переживают.
В рамках своего участия в шоу Иванов также поделился некоторыми подробностями развода. По его словам, к примеру, главный драйвер разлада в союзе со знаменитой артисткой – ее нежелание заводить детей. Как утверждает спортсмен, единственным мотивом не рожать детей и отказаться от услуг суррогатной матери для Лолиты Милявской стало желание сэкономить деньги. «Во время нашего последнего разговора Лолита детей не хотела. Более того, она отталкивала меня от себя. А любые разговоры сразу же сводились на нет. Я словно стучался в запертую дверь», - посетовал он.
Кроме того, как утверждает Иванов, певица все время утверждала, что не готова заводить детей, что нужны деньги. «Это было очень обидно. Я считаю неправильным, когда все сводится к какой-то строгой финансовой дисциплине», - добавил муж артистки.
В рамках своего участия в шоу Иванов также поделился некоторыми подробностями развода. По его словам, к примеру, главный драйвер разлада в союзе со знаменитой артисткой – ее нежелание заводить детей. Как утверждает спортсмен, единственным мотивом не рожать детей и отказаться от услуг суррогатной матери для Лолиты Милявской стало желание сэкономить деньги. «Во время нашего последнего разговора Лолита детей не хотела. Более того, она отталкивала меня от себя. А любые разговоры сразу же сводились на нет. Я словно стучался в запертую дверь», - посетовал он.
Кроме того, как утверждает Иванов, певица все время утверждала, что не готова заводить детей, что нужны деньги. «Это было очень обидно. Я считаю неправильным, когда все сводится к какой-то строгой финансовой дисциплине», - добавил муж артистки.