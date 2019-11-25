Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина хочет себе в подарок на Новый Год часы за 540 тысяч рублей





Известно, что Ксения Бородина уже подобрала себе презент, который хотела бы получить в подарок на предстоящие праздники. О своем желании звезда поведала в личном аккаунте Instagram. Так, выяснилось, что она мечтает о наручных часах Panthere de Cartier, которые стоят более полумиллиона рублей.Большинство поклонников отметили, что это достаточной серьезный подарок, а ко всему еще и не дешевый. Они тут же начали гадать, а кто в состоянии преподнести подобный сюрприз Ксении и не был ли это намек для мужа, чтобы он точно знал, что подарить любимой на Новый год.Однако некоторые отметили, возможно, Ксения Бородина сама себе купит часы, ведь ранее она уже приобретала для себя сумку Hermes.