«Богиня»: Лолита Милявская стремительно худеет на фоне развода
Известная российская певица Лолита Милявская, как известно, разводится со своим супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. И если с самого начала этой истории артистка пребывала в некотором унынии, то теперь все чаще радует поклонников тем, что начала стремительно худеть.
Изменения в образе популярной артистки в последние недели оказались настолько разительными, что заставили многочисленных поклонников признать: развод певице явно к лицу. Милявская действительно заметно похорошела и теперь выглядит на десяток, если не больше, лет моложе. Кроме того, исполнительница заметно похудела, что отчетливо просматривается на опубликованных на ее страничке в социальной сети Instagram снимках. На показанных фото знаменитость изображена в купе поезда. Именно эти снимки вызвали столь бурную реакцию со стороны подписчиков.
«Стройняшка», «Какие ноги», «Богиня», «Просто красотка», - эти и другие комментарии буквально посыпались в адрес Лолиты Милявской, стоило ей только обнародовать новый снимок в Сети.
Изменения в образе популярной артистки в последние недели оказались настолько разительными, что заставили многочисленных поклонников признать: развод певице явно к лицу. Милявская действительно заметно похорошела и теперь выглядит на десяток, если не больше, лет моложе. Кроме того, исполнительница заметно похудела, что отчетливо просматривается на опубликованных на ее страничке в социальной сети Instagram снимках. На показанных фото знаменитость изображена в купе поезда. Именно эти снимки вызвали столь бурную реакцию со стороны подписчиков.
«Стройняшка», «Какие ноги», «Богиня», «Просто красотка», - эти и другие комментарии буквально посыпались в адрес Лолиты Милявской, стоило ей только обнародовать новый снимок в Сети.