«Богиня»: Лолита Милявская стремительно худеет на фоне развода

Изменения в образе популярной артистки в последние недели оказались настолько разительными, что заставили многочисленных поклонников признать: развод певице явно к лицу. Милявская действительно заметно похорошела и теперь выглядит на десяток, если не больше, лет моложе. Кроме того, исполнительница заметно похудела, что отчетливо просматривается на опубликованных на ее страничке в социальной сети Instagram снимках. На показанных фото знаменитость изображена в купе поезда. Именно эти снимки вызвали столь бурную реакцию со стороны подписчиков.«Стройняшка», «Какие ноги», «Богиня», «Просто красотка», - эти и другие комментарии буквально посыпались в адрес Лолиты Милявской, стоило ей только обнародовать новый снимок в Сети.