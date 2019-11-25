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«Богиня»: Лолита Милявская стремительно худеет на фоне развода

Известная российская певица Лолита Милявская, как известно, разводится со своим супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. И если с самого начала этой истории артистка пребывала в некотором унынии, то теперь все чаще радует поклонников тем, что начала стремительно худеть.
«Богиня»: Лолита Милявская стремительно худеет на фоне развода

Изменения в образе популярной артистки в последние недели оказались настолько разительными, что заставили многочисленных поклонников признать: развод певице явно к лицу. Милявская действительно заметно похорошела и теперь выглядит на десяток, если не больше, лет моложе. Кроме того, исполнительница заметно похудела, что отчетливо просматривается на опубликованных на ее страничке в социальной сети Instagram снимках. На показанных фото знаменитость изображена в купе поезда. Именно эти снимки вызвали столь бурную реакцию со стороны подписчиков.

«Стройняшка», «Какие ноги», «Богиня», «Просто красотка», - эти и другие комментарии буквально посыпались в адрес Лолиты Милявской, стоило ей только обнародовать новый снимок в Сети.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:16

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