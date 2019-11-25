В браузере Firefox 72 блокировку слежки включат по умолчанию
Разработчики популярного веб-браузера Firefox подходят к решению о том, чтобы оставить по умолчанию включенной функцию блокировки слежки. Последние ночные сборки, появившиеся вместе с обновлением Firefox 72, уже получили этот функционал и обеспечивают пользователей от сборщиков данных.
Блокировку слежки за действиями пользователей включили в перечень защитных мер вместе с отключением таких вредоносных компонентов, как трекеры cookies и социальных сетей, слежка за приватными вкладками и майнеры. Как правило, для обеспечения достаточного уровня защиты пользователей применяются технических возможности сервиса Disconnect, предлагающего инструменты для скрытой идентификации. Речь о хранении данных о разрешении дисплея, поддерживаемых браузером технологиях, а также некоторых данных об аппаратной начинке устройства, через которое осуществляется вход в Сеть.
Примечателен и тот факт, что включение блокировщика слежки за пользователем по умолчанию может негативно отразиться на работоспособности отдельных сайтов, работа которых основана как раз на том, чтобы запоминать о пользователях самые разные данные.
Блокировку слежки за действиями пользователей включили в перечень защитных мер вместе с отключением таких вредоносных компонентов, как трекеры cookies и социальных сетей, слежка за приватными вкладками и майнеры. Как правило, для обеспечения достаточного уровня защиты пользователей применяются технических возможности сервиса Disconnect, предлагающего инструменты для скрытой идентификации. Речь о хранении данных о разрешении дисплея, поддерживаемых браузером технологиях, а также некоторых данных об аппаратной начинке устройства, через которое осуществляется вход в Сеть.
Примечателен и тот факт, что включение блокировщика слежки за пользователем по умолчанию может негативно отразиться на работоспособности отдельных сайтов, работа которых основана как раз на том, чтобы запоминать о пользователях самые разные данные.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:08