В браузере Firefox 72 блокировку слежки включат по умолчанию





Блокировку слежки за действиями пользователей включили в перечень защитных мер вместе с отключением таких вредоносных компонентов, как трекеры cookies и социальных сетей, слежка за приватными вкладками и майнеры. Как правило, для обеспечения достаточного уровня защиты пользователей применяются технических возможности сервиса Disconnect, предлагающего инструменты для скрытой идентификации. Речь о хранении данных о разрешении дисплея, поддерживаемых браузером технологиях, а также некоторых данных об аппаратной начинке устройства, через которое осуществляется вход в Сеть.Примечателен и тот факт, что включение блокировщика слежки за пользователем по умолчанию может негативно отразиться на работоспособности отдельных сайтов, работа которых основана как раз на том, чтобы запоминать о пользователях самые разные данные.