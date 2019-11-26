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Виктор Сухоруков рассказал о своей роли в нашумевшем фильме «Брат»

Виктор Сухоруков рассказал об отношении к собственной роли в картине «Брат». Актёр дал интервью порталу «Дни.ру», отметив желание положительной реакции со стороны широкой аудитории.

«Если бы злились, обзывали, издевались, то запомниться по одной роли было бы неприятно. Поскольку всё происходит с любовью, уважением и благодарностью, то пусть хоть трижды буду ассоциироваться только с "Братом". Главное, чтобы без злых слов», - сознался Виктор Сухоруков.

Актёр признался, что иногда видит поклонников, которые говорят о показе ленты своим детям. Сухоруков признался в страхе остаться артистом одной роли, но после участия в фильме «Брат» у него появилась достаточно интересная жизнь в творческой сфере. В соответствии со словами Виктора Сухорукова, он готов стать участником третей картины. Многие годы назад он предлагал Алексею Балабанову выпустить сиквел, но режиссер не желал снимать без Сергея Бодрова, бывшего актёром главной роли. Сухоруков предлагал создать компьютерную модель для появления умершего артиста, но эта и другие идеи получили отказ.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:07

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