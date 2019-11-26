Виктор Сухоруков рассказал о своей роли в нашумевшем фильме «Брат»

, - сознался Виктор Сухоруков.Актёр признался, что иногда видит поклонников, которые говорят о показе ленты своим детям. Сухоруков признался в страхе остаться артистом одной роли, но после участия в фильме «Брат» у него появилась достаточно интересная жизнь в творческой сфере. В соответствии со словами Виктора Сухорукова, он готов стать участником третей картины. Многие годы назад он предлагал Алексею Балабанову выпустить сиквел, но режиссер не желал снимать без Сергея Бодрова, бывшего актёром главной роли. Сухоруков предлагал создать компьютерную модель для появления умершего артиста, но эта и другие идеи получили отказ.