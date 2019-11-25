Анна Седокова вышла в свет вместе с новым возлюбленным Янисом Тиммой
Анна Седокова вышла в свет в месте с новым возлюбленным. Она состоит в близких отношениях с Янисом Тиммой, который младше нее на 9 лет. Пару разница в возрасте не огорчает, а свои чувства они показывают даже в Сети.
Анна Седокова появилась вместе со своим бойфрендом Янисом Тиммой на вечеринке «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» Пара все время была вместе, они шептали нежности на ухо друг другу, артистка прижималась к любимому, улыбалась и смотрела в глаза. Скорее всего, пара проживает вместе, так как на странице Анны Седоковой в Instagram можно увидеть домашние снимки.
Как известно, баскетболист до сих пор состоит в официальном браке с матерью его годовалого сына, но документы для бракоразводного процесса уже поданы. Однако не все поклонники Анны Седоковой радуются за артистку. Многие осуждают ее за отношения с женатым мужчиной.
Анна Седокова появилась вместе со своим бойфрендом Янисом Тиммой на вечеринке «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» Пара все время была вместе, они шептали нежности на ухо друг другу, артистка прижималась к любимому, улыбалась и смотрела в глаза. Скорее всего, пара проживает вместе, так как на странице Анны Седоковой в Instagram можно увидеть домашние снимки.
Как известно, баскетболист до сих пор состоит в официальном браке с матерью его годовалого сына, но документы для бракоразводного процесса уже поданы. Однако не все поклонники Анны Седоковой радуются за артистку. Многие осуждают ее за отношения с женатым мужчиной.