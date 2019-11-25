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Участник "Дом-2" Федор Стрелков рассказал о пристрастии к спиртному у Екатерины Скалон

Молодой человек обвинил Екатерину Скалон в том, что она не равнодушна к алкогольным напиткам. Так, когда проходило собрание на Лобном месте, Федор Стрелков заявил, что его девушка может выпить, когда никто этого не видит.

Участник "Дом-2" Федор Стрелков рассказал о пристрастии к спиртному у Екатерины Скалон

Участники скандального телевизионного проекта "Дом-2" Федор Стрелков и Екатерина Скалон только начали жить вместе, но у них уже начались проблемы в отношениях. Так, Федор обвинил свою возлюбленную в чрезмерном злоупотреблении алкоголем. Екатерина Скалон не стала молчать и попыталась оправдаться. Она рассказала, что и правда один раз немного выпила, но это было на третий день пребывания на проекте, когда у нее только проходила акклиматизация и ей было очень тяжело привыкнуть ко всему новому.

На сторону девушки стала и ведущая "Дом-2" Ксения Бородина, которая отметила, что Федор Стрелков пытается выставить в не очень хорошем свете свою избранницу перед коллективом.


Федор же подчеркнул, что никогда не будет ни на кого наговаривать, и что ему самому неприятна такая тема, так как в ней замешана его любимая женщина. Также он отметил, что разбираться в этой теме не желает.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:39

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