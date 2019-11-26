«На мужчину стал похож»: Лысый Филипп Киркоров удивил поклонников

Судя по всему, этот снимок был сделан еще пару лет тому назад. Причем, позднее у себя в stories ее выложил и сам Филипп Бедросович. Впрочем, самая бурная реакция на фотографию последовала именно от многочисленных поклонников артиста. Кто-то восхищается увиденным, другие шутят. Как бы там ни было, но в большинстве своем фанаты оценили обритого на лысо певца довольно высоко. «Очень сильно!», «Даже и не думал, что он может быть таким», «На мужчину стал похож», «Ужас какой», «Потрясающая фотография, в таких снимках всегда больше правды», «На Райкина похож», - эти и другие комментарии оставляют пользователи под публикацией Широкова.