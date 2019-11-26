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«На мужчину стал похож»: Лысый Филипп Киркоров удивил поклонников

Если поклонникам Филиппа Киркорова было интересно, как знаменитый певец выглядит без волос, совсем недавно им предоставили такую возможность. Известный фотограф Владимир Широков опубликовал на своей страничке Instagram чувственное черно-белое фото наголо обритого короля поп-сцены.
«На мужчину стал похож»: Лысый Филипп Киркоров удивил поклонников

Судя по всему, этот снимок был сделан еще пару лет тому назад. Причем, позднее у себя в stories ее выложил и сам Филипп Бедросович. Впрочем, самая бурная реакция на фотографию последовала именно от многочисленных поклонников артиста. Кто-то восхищается увиденным, другие шутят. Как бы там ни было, но в большинстве своем фанаты оценили обритого на лысо певца довольно высоко. «Очень сильно!», «Даже и не думал, что он может быть таким», «На мужчину стал похож», «Ужас какой», «Потрясающая фотография, в таких снимках всегда больше правды», «На Райкина похож», - эти и другие комментарии оставляют пользователи под публикацией Широкова.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:09

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