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Роза Сябитова, Оксана Пушкина и Татьяна Тарасова рассказали, как распознать мужчину-тирана и защититься от домашнего насилия

В этот понедельник, 25 ноября, отмечается Международный день защиты женщин от насилия. Каждый год миллионы женщин становятся жертвами психологического и физического насилия. Своими мыслями и советами на случай проявления актов насилия в семье поделились Роза Сябитова, Оксана Пушкина и Татьяна Тарасова.
Роза Сябитова, Оксана Пушкина и Татьяна Тарасова рассказали, как распознать мужчину-тирана и защититься от домашнего насилия

Звезды поделились своими мнениями в беседе с журналистами издания nation-news. По словам Сябитовой, распознать будущего тирана в мужчине можно по ряду признаков. Она уверена, что учиться в этом случае лучше на чужих ошибках. телеведущая убеждена, сигналом о том, что мужчина склонен к насилию, может послужить неадекватное проявление ревности вроде запретов на встречи с подругами. А вот если мужчина прежде ни разу не проявлял агрессии, то ему можно дать второй шанс. Такие случаи сваха считает исключением. Более того, по ее мнению, существует вероятность, что женщина сама довела сорвавшегося партнера до таких действий. А вот бороться с проявлениями домашнего насилия Сябитова рекомендует с помощью характерных для тиранов качеств - снимать все происходящее на камеру телефона, так как мужчины могут перестать вести себя агрессивно, поскольку будут опасаться огласки своих действий. Подобный способ она даже назвала заметно более эффективным, чем звонок или поход в ближайшее отделение полиции.

Оксана Пушкина считает, что профилактика насилия является самой главной, ведь жертвами зачастую становятся дети, женщины, старики и инвалиды. Подобные случаи должны привести в глубокому анализу и подробному рассмотрению вопросов Государственной думой. По словам Пушкиной, в настоящее время агрессоры ничего не боятся, а жертвы просто не знают своих прав и не получают необходимой помощи. Именно поэтому депутатами рассматривается разработка законопроекта, предусматривающего механизм взаимодействия полиции, врачей и соцработников при обращении таких жертв.

Татьяна Тарасова считает, что наказание насильника в семье должно стать обязательным, а жить с таким человеком просто не имеет смысла, более того, агрессивное поведение могут видеть дети. Тренер уверена, что необходимо принять более строгий закон, предусматривающий незамедлительный арест такого человека, которого ждет суд и тюрьма, а во время пребывания в заключении заработанные средства пересылать жертве семейного насилия.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:43

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