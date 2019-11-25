Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель не уйдет с проекта без выигранной квартиры

Возможно, что в этом году призовое жилье достанется все-таки Ольге Рапунцель. Однако и Алена не собирается так просто сдаваться и уходить с проекта. Стоит отметить, что ранее Алена Рапунцель отмечала, что ее контракт в "Доме-2" заключен всего на год, но теперь она уже явно не хочет покидать телестройку без ничего.Большинство поклонников "Дом-2" уверены, что Алена Рапунцель будет пытаться еще ни раз построить отношения только для того, чтобы взять от проекта все. Тем более, что две пластические операции она уже провела и теперь хочет поставить себе виниры, конечно же не за свой счет.При каждой удобной возможности не забывает Алена Рапунцель напомнить и о том, что воспитывает своего Богдана одна и является примером для матерей-одиночек. Может быть, именно этим она будет и в дальнейшем манипулировать, чтобы задержаться на "Дом-2".