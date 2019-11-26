Биологи: Бактериальные полимеры ускорили заживление костей





Биолог, благодаря опытам с бактериальными полимерами выявили механизм восстановления хрящей и костных тканей. Они считают, что процесс может затрагивать и стволовые клетки. За последние годы ученые много узнали о механизмах, превращающих культуры стволовых клеток в ткани мускулов, кожи, костей, нервной системы. Эти знания позволят эксплуатировать их при человеческих травмах, разных дегенеративных болезнях.Для экспериментов нужна конструкция из разных полимерных волокон: синтетических и биологических. Она позволит стволовым клеткам расти и специализироваться, приобретая необходимую форму. Опыты показывают, что наиболее эффективно работают конструкции из биоорганических полимеров. Они синтезируются микробами в кишечнике людей и некоторыми растениями, грибами.Пористые листы такого соединения исследователи заполнили MSC-клетками и поняли, что они превращаются в костную ткань. Далее специалисты отследили, что будет, если вживить конструкции из этих биополимеров в кости черепа грызунов, страдающих от изменений костной ткани. В итоге листы смогли врасти в ткань кости, ускорив ее заживание. Испытания происходят дальше, ведь природные полимеры, совместимые с организмом человека позволят с помощью молекулярной инженерии создавать органы и ткани.