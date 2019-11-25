Александр Малинин высказался о конфликте Пугачевой и Агузаровой





В новом выпуске ток-шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ Александр Малинин затронул тему отношений Аллы Пугачевой и Жанны Агузаровой. В Сети и среди звезд российского шоу-биза давно распространяются слухи о затяжном конфликте между двумя певицами. Причиной их нечастых встреч называют якобы соперничество на сцене, боязнь затмить друг друга, а также общая неприязнь. Малинин говорит, что подобные сведения скорее всего являются ложными, потому что, по его мнению, Примадонна не способна "ставить кому-либо палки в колеса" и не снизошла бы к игнорированию коллеги.Сама Пугачева позднее разрушила какие-либо подозрения о ссоре с Агузаровой. По её словам, они поддерживают дружеские и профессиональные отношения. Любые заявления об их совместном избегании друг друга являются ложными. Оказалось, что певицы встречаются для непринужденных бесед, однако делают это нечасто. При этом, звезда отметила, что её подруга является очень похожей на неё в молодости, поскольку тоже была "хулиганкой" по характеру.