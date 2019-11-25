Ученые выявили повреждения головного мозга у подростков с ожирением





Недавно ученые из США заявили, что ожирение в юном возрасте может привести к ряду проблем со здоровьем, включая повреждение головного мозга. Специалисты провели исследования при участии 120 подростков в возрасте от 12 до 16 лет, у 59 из которых был лишний вес. Применение диффузионно-тензорной визуализации дало детальное представление о состоянии белого вещества в мозге испытуемых. Выяснилось, что лишний вес может считаться симптомом повреждения центрального органа нервной системы в том случае, если речь идет о подростках.Ученые отмечают, что вред, нанесенный мозгу таким образом, может привести к ряду осложнений. Одним из них станет отсутствие реакции на выделение гормона лептина, то приведет к еще большему набору веса в будущем.