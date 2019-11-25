Ученые выявили повреждения головного мозга у подростков с ожирением
Ученые утверждают, что ожирение может считаться одним из симптомов повреждения головного мозга. На это указывают исследования, проведенные при участии подростков от 12 до 16 лет.
Недавно ученые из США заявили, что ожирение в юном возрасте может привести к ряду проблем со здоровьем, включая повреждение головного мозга. Специалисты провели исследования при участии 120 подростков в возрасте от 12 до 16 лет, у 59 из которых был лишний вес. Применение диффузионно-тензорной визуализации дало детальное представление о состоянии белого вещества в мозге испытуемых. Выяснилось, что лишний вес может считаться симптомом повреждения центрального органа нервной системы в том случае, если речь идет о подростках.
Ученые отмечают, что вред, нанесенный мозгу таким образом, может привести к ряду осложнений. Одним из них станет отсутствие реакции на выделение гормона лептина, то приведет к еще большему набору веса в будущем.
Недавно ученые из США заявили, что ожирение в юном возрасте может привести к ряду проблем со здоровьем, включая повреждение головного мозга. Специалисты провели исследования при участии 120 подростков в возрасте от 12 до 16 лет, у 59 из которых был лишний вес. Применение диффузионно-тензорной визуализации дало детальное представление о состоянии белого вещества в мозге испытуемых. Выяснилось, что лишний вес может считаться симптомом повреждения центрального органа нервной системы в том случае, если речь идет о подростках.
Ученые отмечают, что вред, нанесенный мозгу таким образом, может привести к ряду осложнений. Одним из них станет отсутствие реакции на выделение гормона лептина, то приведет к еще большему набору веса в будущем.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:55