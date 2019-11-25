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Константин Хабенский боялся новых отношений из-за памяти об умершей жене

Известный российский актер Константин Хабенский стал гостем очередного выпуска популярного онлайн-шоу «А поговорить?» В беседе с ведущей артист откровенно рассказал о своей работе и личной жизни, вспомнил о смерти бывшей супруги и даже назвал причину, по которой долго не решался на новые отношения.
Константин Хабенский боялся новых отношений из-за памяти об умершей жене

Стоит отметить, что именно после смерти Анастасии Смирновой Хабенский активно занялся благотворительностью, став одним из самых крупных благотворителей в России. А его фонд уже известен и за пределами страны. Когда ведущая спросила у актера, почему он так долго не решался завести новые отношения после кончины супруги, он старательно пытался уйти от ответа на этот вопрос, подчеркивая, что это «слишком личное».

Впрочем, настойчивость Ирины Шихман взяла верх и Хабенский признался, что после ухода из жизни жены боялся новых отношений и опасался, что его новый брак станет своего рода предательством памяти о ней. Именно по этой причине, утверждает артист, ему понадобилось так много времени, чтобы справиться с этой психологической преградой и все же решиться впустить в свою жизнь новые отношения.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:17

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