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Над США зафиксировали полет таинственного "огненного шара"

О необычном атмосферном явлении сообщают журналисты из США. Над территорией штата Орегон зафиксировали полет таинственного "огненного шара".

Американская полиция в штате Орегон занимается расследованием феномена загадочного "огненного шара", замеченного в вечернем небе недалеко от города Салем. Снимки были сделаны свидетелями, на которых видно нечто, похожее на сияющую сферу в свободном падении на землю. Первоначально об этом инциденте сообщалось как о загоревшемся самолете, но Федеральное авиационное управление отрицает возможность полетов в указанном районе и в это время. Власти начали действовать, когда местный житель сообщил, что якобы произошла авиакатастрофа. Массовые поиски на местности ничего не дали, поэтому представители правоохранительных органов пришли к выводу, что это было очередное астрономическое явление.

Размышления о причинах происшествия разнились, начиная от метеоритного дождя до реактивного следа и заканчивая хвостом ракеты. Звучали также и маргинальные предположения о возможном крушении НЛО или иностранных космолетов. Однако стоит отметить другое название для чрезвычайно ярких метеоров, известных как болиды, которые среди американских астрофизиков известны по названию "огненный шар". Эта теория имеет самое крепкое основание, потому что астрономы ранее сделали прогнозы о массивном звездопаде в той же области.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:40

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