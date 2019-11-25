Александр Малинин назвал Наталью Ветлицкую и Жанну Агузарову «вылезшими мертвецами»

Певец отметил, что артистов из его поколения будет очень сложно выгнать со сцены, ввиду их большой любви к своей работе. Исполнитель рассказал о своём видении ситуации в эфире шоу-проекта «Ты не поверишь!», - сообщил Малинин.Певец сознался, что с Жанной Агузаровой у него продолжительные товарищеские отношения. Они дружат и регулярно бывали в гостях друг у друга. Малинин описал певицу, как «особенного человека», у которого в любое время имелась своя оригинальность. Наталья Ветлицкая возвращается на сцену после подписания контракта с компанией PMI. Работники фирмы будет обеспечивать решение организационных вопросов, а также продвижение концертных выступлений.