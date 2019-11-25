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Александр Малинин назвал Наталью Ветлицкую и Жанну Агузарову «вылезшими мертвецами»

Александр Малинин назвал Наталью Ветлицкую и Жанну Агузарову «вылезшими мертвецами». Российский исполнитель считает нормальным явлением возвращение своих коллег к эстрадной деятельности.

Певец отметил, что артистов из его поколения будет очень сложно выгнать со сцены, ввиду их большой любви к своей работе. Исполнитель рассказал о своём видении ситуации в эфире шоу-проекта «Ты не поверишь!»

«Просто не представляете, как отжигали в 80-е. Любой артист обязан быть достаточно востребованным. Если имеет свою публику, значит он трудится. Когда не слишком востребован, то ожидает, пока его вызовут», - сообщил Малинин.

Певец сознался, что с Жанной Агузаровой у него продолжительные товарищеские отношения. Они дружат и регулярно бывали в гостях друг у друга. Малинин описал певицу, как «особенного человека», у которого в любое время имелась своя оригинальность. Наталья Ветлицкая возвращается на сцену после подписания контракта с компанией PMI. Работники фирмы будет обеспечивать решение организационных вопросов, а также продвижение концертных выступлений.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:56

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