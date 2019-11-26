Борис Корчевников не сдержал данное Анне Ковальчук обещание о женитьбе
Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» рассказал, почему не женился. В гостях у него была Анна Ковальчук.
Телеведущий Борис Корчевников сообщил Анне Ковальчук, почему он до сих пор без жены. Два года тому назад она уже приходила к нему в студию, заявив тогда, что до ее следующего возвращения ведущий должен жениться. Прошло довольно много времени, а Борис Корчевников в 37 лет до сих пор холост.
Ведущий думал, что избежит наболевшей темы и был к ней не готов, ведь за этот период женится ему так и не удалось. Он сообщил, что обещание не выполнил и не считает это проблемой. Многие партнеры вынуждали его нервничать, волноваться, поэтому обещание не сдержал. Анна Ковальчук сама объяснила ситуацию и предполагает, что ведущий все свое время посвящает работе. Она им очень гордится.
Телеведущий Борис Корчевников сообщил Анне Ковальчук, почему он до сих пор без жены. Два года тому назад она уже приходила к нему в студию, заявив тогда, что до ее следующего возвращения ведущий должен жениться. Прошло довольно много времени, а Борис Корчевников в 37 лет до сих пор холост.
Ведущий думал, что избежит наболевшей темы и был к ней не готов, ведь за этот период женится ему так и не удалось. Он сообщил, что обещание не выполнил и не считает это проблемой. Многие партнеры вынуждали его нервничать, волноваться, поэтому обещание не сдержал. Анна Ковальчук сама объяснила ситуацию и предполагает, что ведущий все свое время посвящает работе. Она им очень гордится.