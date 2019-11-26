Борис Корчевников не сдержал данное Анне Ковальчук обещание о женитьбе





Телеведущий Борис Корчевников сообщил Анне Ковальчук, почему он до сих пор без жены. Два года тому назад она уже приходила к нему в студию, заявив тогда, что до ее следующего возвращения ведущий должен жениться. Прошло довольно много времени, а Борис Корчевников в 37 лет до сих пор холост.Ведущий думал, что избежит наболевшей темы и был к ней не готов, ведь за этот период женится ему так и не удалось. Он сообщил, что обещание не выполнил и не считает это проблемой. Многие партнеры вынуждали его нервничать, волноваться, поэтому обещание не сдержал. Анна Ковальчук сама объяснила ситуацию и предполагает, что ведущий все свое время посвящает работе. Она им очень гордится.