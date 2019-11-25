Названы способы борьбы с повышенной чувствительностью зубов





Во-первых, отмечают эксперты, главная причина повышенной чувствительности зубов заключается в механическом повреждении их эмали, а также развитии таких заболеваний, как пародонтоз и пародонтит. Кроме того, ведут к возникновению проблемы и слишком жесткие зубные щетки, способные не просто повредить эмаль, но и травмировать ткань десны, заставляя ее со временем отходить от поверхности, оголять дентин и повышая чувствительность. Наконец, причиной может оказаться и неправильное питание, в том числе употребление продуктов с повышенным уровнем кислотности. Лечить гиперчувствительность зубов следует с изменения рациона питания. К примеру, если зубы начали реагировать болью на кислые, сладкие или острые продукты, от них следует отказаться или хотя бы сократить их потребление до минимума. Кроме всего прочего, специалисты советуют избегать смешивания горячего с холодным, вроде чая с мороженным, поскольку это очень негативно отражается на состоянии эмали зубов.Также людям с повышенной чувствительностью рекомендуют ввести в свой ежедневный рацион продукты, которые содержат как можно больше полезных микроэлементов и витаминов. Важно также подобрать зубную щетку средней или малой жесткости, а при чистке зубов использовать зубную пасту, в состав которой входят азотный калий и антиоксиданты – эти вещества укрепят десна, снизят воспаление, сделают эмаль более плотной и не такой чувствительной.