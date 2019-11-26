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Компания Xiaomi представила портативную мини-кухню для завтраков Donlim

Xiaomi представила мини-кухню для приготовления завтраков Donlim. Новинка поможет существенно разнообразить утреннее меню благодаря большому выбору возможностей.

Недавно Xiaomi выпустила мини-кухню Donlim, способную существенно разнообразить рацион в условиях отсутствия стационарного оборудования для готовки. Новинка оснащена небольшим тостером, а также плитой, удобной для жарки и варки еды. В комплекте присутствует специальная сковорода и кастрюля на 1,2 литра, а также удобный лоток для чистки тостера.

Стоит отметить, что данная мини-кухня будет удобна для тех, кто не имеет доступа к полноценному оборудованию для готовки, в связи с чем подойдет для использования в поездках. Стоимость новинки составляет $52.

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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:30

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