Эксперты назвали авто, у которых чаще всего скручивают пробег
Эксперты узнали, у каких транспортных средств чаще всего скручивается пробег. Самыми популярными авто в которых корректируют показания одометра, являются американские марки Chrysler, а также Dodge (53 и 49% случаев соответственно).
На третьем месте оказался бренд ГАЗ (45%). Четвёртая позиция досталось марке Lada (44%). Пятое место по скручиванию пробега занимает бренд Honda (39%). Причиной в данном случае является простота конструкции данных транспортных средств.
Меньше всего официальными дилерами реализуются автомобили со скрученным пробегом (примерно 15%). Частные автосалоны продают в 2 раза больше таких авто. Ещё больше прибегают к корректировке пробега частные продавцы (около 34%). Практически половина перекупщиков продают такие авто.
На третьем месте оказался бренд ГАЗ (45%). Четвёртая позиция досталось марке Lada (44%). Пятое место по скручиванию пробега занимает бренд Honda (39%). Причиной в данном случае является простота конструкции данных транспортных средств.
Меньше всего официальными дилерами реализуются автомобили со скрученным пробегом (примерно 15%). Частные автосалоны продают в 2 раза больше таких авто. Ещё больше прибегают к корректировке пробега частные продавцы (около 34%). Практически половина перекупщиков продают такие авто.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:10