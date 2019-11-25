Эксперты назвали авто, у которых чаще всего скручивают пробег





На третьем месте оказался бренд ГАЗ (45%). Четвёртая позиция досталось марке Lada (44%). Пятое место по скручиванию пробега занимает бренд Honda (39%). Причиной в данном случае является простота конструкции данных транспортных средств.Меньше всего официальными дилерами реализуются автомобили со скрученным пробегом (примерно 15%). Частные автосалоны продают в 2 раза больше таких авто. Ещё больше прибегают к корректировке пробега частные продавцы (около 34%). Практически половина перекупщиков продают такие авто.