Появились новые доказательства беременности Кейт Миддлтон





Кейт Миддлтон воспитывает троих детей, младшему из которых 1,5 года. В последние время поклонники заметили, что герцогиня ведет себя необычно. Она не появилась на важном мероприятии, позже не полетела с принцем Уильямом в тур, а теперь появилась информация, что она не будет встречать Рождество с королевой Елизаветой.Недавно все эти странные события объяснили знакомые королевской семьи и рассказали, что Кейт Миддлтон ждет четвертого ребенка. Герцогиня неважно себя чувствует, поэтому и отменяет важные встречи. Фанаты считают, что во время вынашивания первых детей она страдала от сильного токсикоза, скорее всего история повторяется.