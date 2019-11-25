Vivo в Черную пятницу снижает цены на свои смартфоны до 50%





Начнется эта акция от компании Vivo за два дня до самой Черной пятницы, то есть, уже в среду, 26 ноября, и продлится до 2 декабря. В течение этого периода времени при покупке смартфонов марки через официальные каналы продаж, в том числе в фирменном онлайн-магазине Vivo в России, потребители могут рассчитывать на скидки в размере до 50% и ценные подарки. В акции принимает участие модель Vivo V17 Neo, которая сейчас доступна покупателям по цене в 19 990 рублей, однако уже через два дня сбросит 4 тысячи и будет продаваться за 15 990 рублей. Больше всего подешевеет модель Vivo Y85, которую в рамках акции будет предложено купить за 7490 рублей вместо прежних 14 990 рублей. Скидки действуют и на другие устройства производителя.Кроме того, в самой компании напоминают о специальной акции при покупке смартфона Vivo V17. Покупатели, оформившие предварительные заказ на новинку, получают в подарок к ней второй смартфон Vivo Y11 с большим 6,35-дюймовым экраном и аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч.