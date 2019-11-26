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Lego выпустила набор для сборки легендарного Nissan GT-R Nismo

Известный во всем мире производитель конструкторов, компания Lego представила обновленный набор по сборке автомобиля Nissan GT-R Nismo 2020 модельного года. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом и появится в продаже в январе следующего года.
Lego выпустила набор для сборки легендарного Nissan GT-R Nismo

С момента выпуска первого конструктора бренда Lego автомобильная тематика стала одним из определяющих факторов успеха. «Мы надеемся, что дети заинтересуются проектированием и производством, собирая эти модели и весело играя с ними. На создание автомобиля инженеры потратили несколько лет, вы же можете помочь своему ребенку быстро развить творческое мышление и способность справляться с разного рода задачами», - заявил во время представления новинки гендиректор корпорации Lego Нильс Бе Кристиансен. А вот один из топ-менеджеров японского автопроизводителя подчеркнул, что это первая модель марки в коллекции популярных конструкторов. Причем, в нынешнем году Nissan GT-R, как и автомобильная серия Speed Champion от Lego, отмечает 50-летний юбилей.

Примечательно, что конструктор Nissan GT-R Nismo пополнит ряды моделей в автомобильной серии производителя только в январе следующего года и будет выпущен ограниченным тиражом в 298 экземпляров, что намного меньше, чем было произведено реальных автомобилей. Сообщается, что сборка всего набора займет примерно час, а общий вес собранного автомобиля составит 193 грамма.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 04:08

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