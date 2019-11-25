Ирина Пегова восхитила подписчиков утренней тренировкой с «животными движениями»

Актриса театра и кино Ирина Пегова следит за своей фигурой и здоровьем. Она начала осваивать в зале новый комплекс спортивных упражнений – «животные движения», которые повторяют движения разнообразных животных. Кусочек тренировки можно увидеть на официальной странице актрисы в Instagram.На видео видно, как Ирина Пегова усердно тренируется, также можно слышать, как тренер подбодряет ее и исправляет движения. Фанаты актрисы оставили много комментариев, где восхитились ее упорством и стараниями. Многие похвалили ее пластику и желание заниматься спортом.