Военную версию «Gelendvagen» научили летать на вертолете





Внедорожную версию назвали "Волк". Модель имеет индекс 250GD. Авто было произведено в 1991 г. Тюнеры отмечают, что для полного восстановления авто до надлежащего состояния они потратили тысячу человеко-часов. В данном случае транспортное средство полностью разобрали, отсоединив кузовную часть от рампы. Специалисты освободили авто от старого покрытия, оставив чистый метал. Потом транспортное средство заново покрыли определёнными специальными составами. Кузовную часть покрасили в оригинальную расцветку Mercedes-Benz. Также была заменена ткань мягкого верха.Все резиновые детали, выключая втулки и шланги, заменили аналогами. Подвеска похвастается новыми пружинами Eibach, а также амортизаторами Bilstein. Авто оснастили современной светодиодной оптикой, защитными сетками для указателей поворотов в районе крыльев, шноркелем, новой резиной и держателем для канистр. Также транспортное средство похвастается усиленными петлями на бортах, предназначенными для тросов. Они позволяют подцепить внедорожную версию вертолетом. Модель оснащается штатным 2,5-литровым пятицилиндровым дизельным силовым агрегатом. Восстановленная версия Gelendvagen будет стоить $92 150.