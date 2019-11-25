Составлен ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей в России





За прошедшие три квартала 2019 года на российском рынке было продано около 98 тысяч новейших автомобилей с дизельными двигателями. Это значит, что их продажа составляет около 8,3% от общего числа реализуемых моделей. Такую информацию предоставило аналитическое агентство «Автостат». Первое место по проданному товару досталось немецкому бренду BMW, в чьих автосалонах клиенты купили 21,3 тысячи подобных машин. Второе место досталось Toyota с результатом в 16,2 тысячи экземпляров, большую часть которого предоставила самая популярная в России марка Land Cruiser Prado. Её владельцами которой стали 6,5 тысяч россиян.Тройку лидеров замыкал Mercedes-Benz, чей каталог привлек 9,6 тысяч жителей России. Эксперты также выделили почетные места таким брендам, как Mitsubishi (6,2 тысяч ед.), Renault (5,9 тысяч ед.), KIA (5,7 тысяч ед.), Land Rover (4,7 тысяч ед.) и Skoda. Что касается других моделей, пользующихся невероятным спросом за прошедшие месяцы, то список включал внедорожники Renault Duster и Hyundai Santa Fe, которые шли сразу же за Toyota. Это является удивительным, поскольку средняя цена на автомобиль в России повысилась на 8,5% по сравнению с 2018 годом.