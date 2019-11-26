Ученые выяснили причину ухудшения обоняния с возрастом





Как утверждают авторы этого исследования, давно известно, что люди с возрастом хуже слышат и видят. Менее известный факт заключается в том, что с годами ухудшается и нюх. Уже в возрасте 53 лет 25% людей сталкиваются со снижением остроты восприятия запахов, что заметно отражается на их повседневной жизни, а в отдельных ситуациях может быть даже опасным. «У млекопитающих нервные клетки, как правило, формируются в детском возраста, а с годами темпы их воспроизводства в организме заметно падают. Исключением считаются лишь нервы обоняния. Поэтому было решено выяснить особенности этого механизма», - рассказывают ученые.В эксперименте были задействованы лабораторные грызуны разных возрастных групп. Как показали его результаты, с возрастом в организме замедляется нейрогенез, увеличиваются фазы покоя и ассиметричное деление стволовых клеток, что также становится причиной меньшего воспроизводства клеток системы обоняния.