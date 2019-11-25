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Стало известно, как росли цены на Nissan X-Trail в последние два года

Цены на те или иные модели на российском автомобильном рынке меняются регулярно, особенно это касается популярных автомобилей. Кроме того, в свете недавних вестей о грядущем подорожании из-за повышения утильсбора эксперты все чаще пытаются отследить динамику цен на те или иные экземпляры. К примеру, недавно была опубликована подробная динамика изменения цен на кроссовер Nissan X-Trail.
Стало известно, как росли цены на Nissan X-Trail в последние два года

В ноябре 2017 года японский кроссовер Nissan X-Trail на российском рынке был представлен в 21-м варианте оснащения, в трех из которых покупателям предлагался дизельный силовой агрегат. Стоимость модели в то время стартовала с отметки в 1,464 миллиона рублей за самую доступную комплектацию с 2,0-литровым 144-сильным бензиновым агрегатом и «механикой». За топовую версию модели российские дилеры марки просили 2 062 000 рублей. Ближе к февралю 2018 года стоимость модели для россиян повысилась на 20 000 рублей, однако топовая комплектация подорожала чуть меньше, прибавив всего 15 000 рублей и составив 2 078 000 рублей. В мае и июне того же года производитель снова повысил ценник на базовую и топовую версии на 45 и 14 тысяч рублей соответственно. А в октябре прибавка оказалась самой значительной за 2018 год – плюс 25 тысяч к базовой версии Nissan X-Trail и плюс 50 000 – к максимальной.

Традиционно обновился прайс-лист японской марки в январе текущего года. В этом месяце базовая версия Nissan X-Trail стала дороже на 27 тысяч рублей, а топовая комплектация прибавила сразу 38 тысяч. Месяцем позднее обе версии снова подорожали – на 40 000 рублей одновременно. Рост цен в 2017-2018 годах, вероятнее всего, отразился на объемах продаж, поэтому уже в августе 2019 года Nissan пересмотрела ценники на эту модель в сторону понижения на 51 000 и 122 000 рублей для базовой и максимальной комплектации соответственно. Самые последние корректировки в ценник были внесены всего месяц тому назад, причем в этот раз изменения цен были равнонаправленными. И если базовая комплектация кроссовера снова подорожала на 40 000 рублей, то в самом дорогом исполнении Nissan X-Trail снова подешевел – цена снизилась на 31 000. На данный момент диапазон цен на модель с бензиновым двигателем колеблется в пределах 1,63-2,16 миллиона рублей, в то время как версии с «дизелем» обойдутся покупателям в 1,91-2,09 миллиона.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:43

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