Социологи: 9% жителей России не хотят заводить детей
Тяжелая экономическая ситуация в стране заставляет задуматься многих над откладыванием деторождения. Но недавнее исследование социологов показало, что 9% жителей России не хотят когда-либо заводить детей.
Последний общенациональный соцопрос в России касался желания молодых людей заводить ребенка. Результаты показали, что лишь 9% респондентов отказываются рождать детей когда-либо, причины чего не зависят от социально-экономических факторов. В исследовании принимали участие женщины до 45 лет и мужчины до 55 лет. Известна обратная корреляция между доходами россиян и их планами относительно потомства. Известно, что граждане со стабильным доходом хотят иметь одного ребенка, либо вообще оставаться бездетными.
Что касается большинства других соотечественников, то 50% мечтают о двух детях. А вот 13% изъявили намерения родить до трех, в отличии от 5%, которые не хотят останавливаться даже после появления четырех и более. Оказывается, что люди с низким материальным положением более склонны к численному деторождению, чем более состоятельные. Движение чайлдфри набирает популярности не только в зарубежных странах, но также влияет и на современную молодежь, которая не хочет заводить семью до достижения среднего возраста, сообщается в материале издания argumenti.ru.
Последний общенациональный соцопрос в России касался желания молодых людей заводить ребенка. Результаты показали, что лишь 9% респондентов отказываются рождать детей когда-либо, причины чего не зависят от социально-экономических факторов. В исследовании принимали участие женщины до 45 лет и мужчины до 55 лет. Известна обратная корреляция между доходами россиян и их планами относительно потомства. Известно, что граждане со стабильным доходом хотят иметь одного ребенка, либо вообще оставаться бездетными.
Что касается большинства других соотечественников, то 50% мечтают о двух детях. А вот 13% изъявили намерения родить до трех, в отличии от 5%, которые не хотят останавливаться даже после появления четырех и более. Оказывается, что люди с низким материальным положением более склонны к численному деторождению, чем более состоятельные. Движение чайлдфри набирает популярности не только в зарубежных странах, но также влияет и на современную молодежь, которая не хочет заводить семью до достижения среднего возраста, сообщается в материале издания argumenti.ru.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 22:02