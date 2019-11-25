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Социологи: 9% жителей России не хотят заводить детей

Тяжелая экономическая ситуация в стране заставляет задуматься многих над откладыванием деторождения. Но недавнее исследование социологов показало, что 9% жителей России не хотят когда-либо заводить детей.

Последний общенациональный соцопрос в России касался желания молодых людей заводить ребенка. Результаты показали, что лишь 9% респондентов отказываются рождать детей когда-либо, причины чего не зависят от социально-экономических факторов. В исследовании принимали участие женщины до 45 лет и мужчины до 55 лет. Известна обратная корреляция между доходами россиян и их планами относительно потомства. Известно, что граждане со стабильным доходом хотят иметь одного ребенка, либо вообще оставаться бездетными.

Что касается большинства других соотечественников, то 50% мечтают о двух детях. А вот 13% изъявили намерения родить до трех, в отличии от 5%, которые не хотят останавливаться даже после появления четырех и более. Оказывается, что люди с низким материальным положением более склонны к численному деторождению, чем более состоятельные. Движение чайлдфри набирает популярности не только в зарубежных странах, но также влияет и на современную молодежь, которая не хочет заводить семью до достижения среднего возраста, сообщается в материале издания argumenti.ru.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 22:02

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