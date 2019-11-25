Налоги, рост цен, кредиты и цифровизация: Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

МФО перекрывают воздух

Налоги: упрощенка и взыскание долгов

Студентам медицинских вузов справедливое распределение

Цены на некоторые товары могут вырасти



Электронный документооборот

Недобросовестных родителей возьмут на учет





Так, с декабря текущего года банки получат больше прав, а вот микрофинансовые организации, которые регулярно становятся объектами для критики из-за завышенных процентных ставок и непомерно большими штрафами, будут, напротив, урезаны в своих правах. Теперь многочисленные МФО не смогут выдавать микрозаймы более чем 1% в сутки, а максимальная сумма процентов, которые такая организация сможет взыскать, составит не более 200% от первоначальной суммы. Повышается и требование к минимальной сумме капитала МФО – теперь она составит 1 миллион рублей. Подобные изменения вводятся для того, чтобы обеспечить потенциальных заемщиков от серьезных финансовых проблем, вызванных деятельностью некоторых недобросовестных кредиторов.Предусмотрели законодатели и защиту прав налогоплательщиков при взыскании налоговых долгов. И если прежде ФНС для взыскания такой задолженности даже не должна была обращаться в суд, а могла лишь обратиться к банку, на счетах которого «должник» хранит средства, то теперь процедура немного изменится. Дело в том, что иногда из-за мелких ошибок и очень скромных долгов налогоплательщики сталкивались с блокировкой счетов, что доставляло немало дискомфорта. Отныне принудительное взыскание налоговой задолженности станет возможным лишь в том случае, если сумма долга превысит лимит в 3 000 рублей. Подобное новшество положительно отразится на соблюдении прав добросовестных налогоплательщиков.Впрочем, сами налогоплательщики больше всего обеспокоены предстоящей отмене ЕНДВ, а также заметными ограничениями для предпринимателей, которые ведут учет в рамках этого специального налогового режима. Сегодня учет в рамках ЕНДВ ведет около двух миллионов российских предпринимателей, поскольку в нем предусмотрена едва ли не самая низкая фискальная нагрузка на бизнес. Впрочем, у индивидуальных предпринимателей с небольшим оборотом все еще существует неплохая альтернатива в виде перехода на уплату налога на профессиональный доход.В декабре в российскую действительность возвращается норма, которая существовала еще во времена СССР, правда, касается она лишь студентов медицинских вузов. Речь о распределении. Будущие медики, которые получают образование за бюджетный счет, будут распределяться в государственные и муниципальные медицинские учреждения. Впрочем, со сроками и механизмами будущего трудоустройства выпускников власти окончательно не определились.А вот что действительно может отразиться на жизни россиян, так это грядущие изменения в перечне товаров, которые подлежат обязательной маркировке. По сей день она применялась лишь в отношении сигарет, спиртного и обуви, но теперь перечень такой продукции будет заметно расширен до верхней одежды, духов и туалетной бумаги, фотокамер, белья и прочего. Участники рынка уже отмечали ранее, что подобные изменения могут негативно отразиться на ценах, в частности спровоцировать их рост. Власти же апеллируют к необходимости защиты отечественного рынка от контрафакта.Изменится в декабре и жизнь многочисленных кадровиков, работодателей и их сотрудников. Отныне все кадровые документы будут переведены в электроный вид. Главное нововведение в этой сфере заключается в переходе на электронные трудовые книжки. Судя по всему, законодатели окончательно определились с продолжительностью переходного периода, да и ПФР полностью готов к приему цифровых данных о трудовой деятельности граждан. Впрочем, многие россияне все еще хотели бы сохранить бумажные варианты трудовых книжек. Зато переход на «цифру» позволит миллионам работников дистанционного устраиваться на работу, подавать заявления в Центры занятости и многое другое.Вот уже 18 лет в России действует закон о базе данных по детям-сиротам. В нее вносятся все данные о том или ином ребенке, а теперь в работу базы будут внесены новые коррективы. Проблема в том, что ежегодно порядка четырех тысяч усыновленных детей-сирот по тем или иным причинам возвращаются обратно в детские дома. Нередко причиной такого возврата становятся приемные родители, не оправдавшие доверие. Именно по этой причине со следующего года в силу вступят поправки в Семейный кодекс, которые подразумевают внесение в реестр данных о таких родителях. Кроме того, с вступлением этих поправок в силу приемная семья не сможет переехать на новое место жительство без предварительного его обследования сотрудниками органов опеки и попечительства.