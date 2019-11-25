Режиссёр прокомментировал сообщения о госпитализации актёра Ульянова
Режиссёр Вадим Дубровицкий дал комментарий относительно сообщения об отправке актёра Дмитрия Ульянова в медучреждение. Он отметил, что успел связаться с артистом.
«Только что поговорил с Димой в телефонном режиме. Он в самом деле пребывал в больнице, однако совершенно по иному вопросу, а не потому, как говорится в слухах. Он здоров, жив», — отметил Дубровицкий.
До этого в ряде изданий появились сообщения о подозрении на инсульт у актёра Дмитрия Ульянова. Артист в свои 47 лет известен по многим картинам, среди которых часто выделяют ленту «Демон революции».
«Только что поговорил с Димой в телефонном режиме. Он в самом деле пребывал в больнице, однако совершенно по иному вопросу, а не потому, как говорится в слухах. Он здоров, жив», — отметил Дубровицкий.
До этого в ряде изданий появились сообщения о подозрении на инсульт у актёра Дмитрия Ульянова. Артист в свои 47 лет известен по многим картинам, среди которых часто выделяют ленту «Демон революции».