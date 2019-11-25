В Сети появились сведения о беременности Светланы Ходченковой

Новости о якобы "интересном положении" Светланы Ходченковой появились после публикации фото актрисы в соцсети Instagram. На снимке звезда предстала в просторном наряде, который скрывал фигуру. По неподтвержденной информации очевидцев, она носит оверсайз-вещи для маскировки пятого месяца беременности. В то же время, это противоречит недавним заверениям источников в том, что знаменитость видели в спортзале, которая является «худой, при этом бегает и прыгает».При этом, даже в случае подтверждения будущего пополнения в семье, остается неизвестной личность отца. Фанаты теоретизируют, что на звание отца могут претендовать сразу два мужчины. Одним из них мог бы быть юморист Семен Слепаков, который в то же время является женатым. Другим вариантом называют неизвестного «богатого пожилого бизнесмена», которого якобы видели в компании артистки. Сама Ходченкова не давала комментариев по поводу распространяемых слухов.