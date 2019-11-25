Дмитрий Нагиев: «Дурной характер и плохой вкус в одежде — ещё не повод не порадовать вас»

Дмитрий Нагиев часто делает смешные публикации и не стесняется пошутить над собой. Сегодня телеведущий опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в черной шляпе с широкими полями и солнцезащитных очках с зеркальными стеклами. В комментарии к снимку, опубликованному в социальной сети Instagram, Дмитрий Нагиев написал: «Рубрика «Лучшие из дворянства»: Дурной характер и плохой вкус в одежде - ещё не повод не порадовать вас». Также он сообщил, что, говорят, надо заканчивать свои посты вопросом: а как считаете, и в шуточной форме добавил, на диете ходить в туалет труднее или нет.Подписчики с юмором отнеслись к публикации Дмитрия Нагиева. Некоторые сравнили артиста с котом Базилио из фильма «Приключения Буратино». Другие начали в шуточной форме отвечать на его вопрос. Всего за один час пост телеведущего набрал более 70 000 лайков.