АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Налоги, рост цен, кредиты и цифровизация: Как изменится жизнь россиян с 1…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

У Анны Ковальчук нашлась родная сестра

Анна Ковальчук призналась в новом интервью, что несколько лет тому назад у неё нашлась родная сестра. При этом, актриса встретилась с родственницей совершенно случайно.

Новый выпуск ток-шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1» посетила Анна Ковальчук в качестве гостя. В ходе беседы с телеведущим актриса рассказала о необычной стороне своей жизни. Оказалось, что пять лет назад она встретилась с родной сестрой, о существовании которой не знала до момента знакомства. Ее зовут Екатерина, она уехала к звездной родственнице в Санкт-Петербург из Сыктывкара. Известно, что отец Ковальчук часто расходился и сходился с матерью, поэтому его бурная молодость привела к рождению другой дочери.

Знаменитость говорит, что их отношения с сестрой начались совершенно случайно. Они узнали друг о друге в Северной столице во время театрального выступления актрисы. Сейчас родственнице Ковальчук 21 год, и, по словам звезды сериала «Тайны следствия», первая тоже мечтает попробовать себя на сцене. Она недавно закончила курсы мастерства у знаменитого актера Ивана Краско. Анна Ковальчук сообщает, что она невероятно счастлива из-за такого стечения обстоятельств и смогла простить отца.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Малинин назвал Наталью Ветлицкую и Жанну Агузарову «вылезшими…
Звезды "Дом-2" Алексей Безус и Милена Безбородова объявили о пополнении в…
Vivo в Черную пятницу снижает цены на свои смартфоны до…
Военную версию «Gelendvagen» научили летать на…
Селин Дион раскрыла тайну последнего желания…
Итальянский кардиолог рассказал о способах защиты здоровья…
Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо показала на семейном видео игры отца с…
Составлен ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей в…
У Анны Ковальчук нашлась родная…
Налоги, рост цен, кредиты и цифровизация: Как изменится жизнь россиян с 1…
Режиссёр прокомментировал сообщения о госпитализации актёра…
Стало известно, как росли цены на Nissan X-Trail в последние два…
В Сети появились сведения о беременности Светланы…
Эксперты назвали способы повысить срок службы покрышек для…
Родственники Владимира Шаинского со скандалами делят наследство после смерти…
Huawei официально презентовала новый планшет MatePad…
Дмитрий Нагиев: «Дурной характер и плохой вкус в одежде — ещё не повод не порадовать…
Названы ТОП-5 российских кинопремьер этой…
В Канаде у вейпера впервые обнаружили редкое заболевание…
Ким Кардашьян крестила своих детей Чикаго, Псалома и Сейнта в…
Тина Канделаки: "Волшебно, когда тебе 44 года, а жизнь твоя только…
Владимир Пресняков не согласен с предложением Виталия Милонова проверять артистов на…
Темный шоколад может предотвратить депрессию и повысить…
Олег Газманов пострадал от аферистов, рекламирующих от его имени клиники по лечению…
Врачи: Нарушение сна может сигнализировать о скрытом…
Актриса Светлана Камынина назвала свой сильный характер причиной…
Роскосмос отправит роботов-кентавров на другие…
Максим Галкин анонсировал свой сольный концерт в Государственном Кремлёвском…
Эксперты назвали клавиатуру Apple MacBook Pro одной из самых…
Ученые нашли способ быстрой диагностики наследственных заболеваний у…
В день рождения Нонны Мордюковой названы главные достижения…
Анастасия Волочкова: "Иногда подурачиться после репетиции — это…
Toyota намеревается выпустить новый минивэн…
Ученые выявили ревматоидный артрит с помощью…
Константин Меладзе представил клип Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой…
У берегов Флориды замечены три загадочных…
Стилист рассказал, как уговорил Волочкову внезапно сменить…
В Москве иностранец заплатил за такси из Шереметьево в центр 25 000…
Саша Савельева стремительно похудела после родов из-за желания улучшить…
Ученые опровергли миф о существовании жизни на…
Просмотреть все новости