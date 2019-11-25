У Анны Ковальчук нашлась родная сестра





Новый выпуск ток-шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1» посетила Анна Ковальчук в качестве гостя. В ходе беседы с телеведущим актриса рассказала о необычной стороне своей жизни. Оказалось, что пять лет назад она встретилась с родной сестрой, о существовании которой не знала до момента знакомства. Ее зовут Екатерина, она уехала к звездной родственнице в Санкт-Петербург из Сыктывкара. Известно, что отец Ковальчук часто расходился и сходился с матерью, поэтому его бурная молодость привела к рождению другой дочери.Знаменитость говорит, что их отношения с сестрой начались совершенно случайно. Они узнали друг о друге в Северной столице во время театрального выступления актрисы. Сейчас родственнице Ковальчук 21 год, и, по словам звезды сериала «Тайны следствия», первая тоже мечтает попробовать себя на сцене. Она недавно закончила курсы мастерства у знаменитого актера Ивана Краско. Анна Ковальчук сообщает, что она невероятно счастлива из-за такого стечения обстоятельств и смогла простить отца.