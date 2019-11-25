Ученые выявили ревматоидный артрит с помощью тепловизора





Ревматоидный артрит - это длительное, прогрессирующее и инвалидизирующее заболевание, которое вызывает воспаление, отек и боль в суставах и вокруг них, а также в других органах тела. Согласно новому исследованию, тепловизоры могут стать важным методом обнаружения этого недуга. Результаты показывают, что наблюдения за 82 испытуемыми подтверждают, что у пациентов с этим заболеванием температура ладоней и пальцев значительно повышается. Подгруппа этих участников прошла диагностическое УЗИ у квалифицированного ревматолога, чтобы убедиться, что у них не было активных признаков синовита в руках и запястьях, который мог нарушить точность обследований.Британские ученые из Университета Стаффордшира говорят, что те, у кого температура ладоней выше 31,5% от нормы - чаще страдают артритом. Эта разница в температурах может объясняться субклинической активностью заболевания или же исходным воспалительным процессом, который может нанести необратимый вред организму. Исследователи отметили, что тепловизоры являются потенциальным и эффективным клиническим инструментом. Эксперты сейчас пытаются проверить, могут ли другие воспалительные недуги быть диагностированы таким же образом.